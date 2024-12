Cesenatoday.it - DIRETTA Cesena-Cremonese, Santo Stefano in campo al Manuzzi. Chance per Kargbo dall'inizio

Aria di festa ma testa alper ilin questo giovedì 26 dicembre, unin cui ilapre le porte per. I grigiorossi hanno un punto in più in classifica della squadra di mister Mignani, che deve fare a meno dell'infortunato Shpendi e degli squalificati.