Damiani consiglia | Mercato? Un acquisto sarebbe ottimo per l’Inter!

Il procuratore sportivo Oscartesse le lodi della dirigenza del. Poi l’opinionista avanza qualche consiglio pensando alla finestra invernale di.PROFESSIONALITÀ – Oscarè ospite di Radio Sportiva nel giorno di Santo Stefano. Il procuratore sportivo si sofferma inizialmente sulla dirigenza nerazzurra, commentando le dichiarazioni rilasciate recentemente dal presidente Giuseppe Marotta. Così l’ospite radiofonico in merito: «è gestita bene. La proprietà è importante, in tutte le situazioni, però il management è fondamentale. Marotta, Baccin, Ausilio, c’è un livello altissimo di professionalità. Certo, Inzaghi e i giocatori sono quelli che determinano, però se alle spalle non hai società forte non vai da nessuna parte».Inter, dalla dirigenza al campo passando per il: il pensiero diCONSIGLI – Oscarpoi prosegue, tra campionato e: «La lotta delcon Atalanta e Napoli è positiva perché il campionato così è più bello ed appassionante.