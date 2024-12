Napolitoday.it - Coppia di ladri prova a entrare in una casa il giorno di Natale: scoperti

I carabinieri a Mariglianella hanno arrestato un 63enne e un 32enne che sarebbero stati sorpresi mentre stavano forzando una finestra per introdursi in un’abitazione di via Torino.I due sono stati bloccati e, perquisiti, sono stati trovati in possesso di un passamontagna, di una torcia e di.