Agi.it - Coppia di coniugi si suicida a Orbassano, non sopportava il dolore per la morte della figlia

AGI - Ha suscitato un'ondata di emozione sui social il suicidio di duedi, nel Torinese, che pochi giorni prima avevano raccontato il drammaloro unica, impiccatasi nel 2022 perché non riusciva a sostenere il peso delle violenze sessuali subite da un parente nel frattempo deceduto quando aveva cinque o sei anni. Il caso era stato raccontato proprio dallaa un giornale locale, 'L'Eco di Chisone' e l'articolo era uscito il 4 dicembre. Delle violenze sulla bambina, stando a quanto è trapelato, non si era accorto nessuno, nè in famiglia, nè a scuola. Il 9 dicembre i genitori - lui un medico condotto di 64 anni, lei una farmacista di 59 - erano stati trovati privi di conoscenza nella loro auto, in garage con il motore acceso. Ricoverati in condizioni disperate nel reparto di rianimazione all'ospedale San Luigi, il 18 dicembre è morta la mamma e il 23 dicembre il papa'.