Cina | Shaanxi turismo culturale a Xi’an 1

, 26 dic – (AgenziaXinhua) – Danzatori in abiti tradizionali Hanfu si esibiscono durante una parata al Grand Tang Mall, un’area pedonale con tema ispirato alla dinastia Tang, a, nella provincia nord-occidentale cinese dello, l’11 aprile 2024., nota anche come Chang’an nell’antichita’, ha una storia di oltre 3.100 anni. Con siti famosi in tutto il mondo come i guerrieri di terracotta, la citta’ e’ stata la capitale di 13 dinastie nel corso della storia della. Oggi, tradizione e modernita’ si intrecciano qui, e la sua storia e’ incorporata nella vita urbana. (Xin) Agenzia Xinhua