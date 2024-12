Romadailynews.it - Cina: Anhui, Xidi e Hongcun conservano siti patrimonio dell’umanita’ (2)

Hefei, 26 dic – (AgenziaXinhua) – La custode delle sale ancestrali, Hu Xiaowen, cammina nel villaggio didella contea di Yixian, citta’ di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’, il 18 dicembre 2024. Inseriti nell’elenco deiculturalesono due rinomati villaggi dell’. Qui sono ampiamente presenti edifici in stile Hui delle dinastie Ming e Qing (1368-1911), con case raffinate, sale ancestrali e archi commemorativi. Per proteggere questi due villaggi, persone di diversa provenienza contribuiscono a modo loro, come il capitano dei vigili del fuoco Shu Jianjun e la custode Hu Xiaowen, che si dedicano alla conservazione e alla trasmissione di questi patrimoni culturali. (Xin) Agenzia Xinhua