Quicomo.it - Ciclista caduto nel bosco a Cucciago: fratture alle braccia

Questa mattina, 26 dicembre 2024, intorno10.30, si è reso necessario un intervento dei vigili del fuoco a, in via Navedano, per recuperare unall’interno di un. L’uomo, un 31enne, ha riportato possibiliagli arti superiori a seguito della caduta.