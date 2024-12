Lanazione.it - Ciclismo, Riccardo Magrini festeggia 70 anni

Montecatini Terme, 26 dicembre 2024 - Cifra tonda per, montecatinese doc che oggi festività di Santo Stefano,i 70. Un personaggio che continua a pedalare ancora nei pochi momenti liberi che riesce ad avere, in qualche iniziativa particolare, e che delpuò raccontare davvero tutto. Prima come atleta professionista dal 1977 alla Fiorella Mocassini di Monsummano Terme, quindi alla Inoxpran, Magniflex, Santini e Metauro Mobili Pinarello. Tra le sue vittorie una tappa al Giro d’Italia e una al Tour de France, protagonista in tante altre occasioni. Lasciò come atleta nel 1986 per salire in ammiraglia con la Vini Ricordi. Dopo l’esperienza vissuta come direttore sportivo, eccolo commentatore simpatico su Eurosport pronto anche a fare una bischerata e parlare di “fagianate” o del “veglione del tritello”.