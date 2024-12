Ci sono problemi con OpenAI | down segnalati con ChatGPT

Leggi su Open.online

Sul sitodetector diversi utenti segnalanocon, società di intelligenza artificiale con sede negli Stati Uniti. Gestisce diverse app tra cui. Numerose le segnalazioni anche sui social media. Sembra che il sistema non riesca a rispondere alle richieste degli utenti che visualizzano un messaggio di “errore del server interno”. Ilè iniziato intorno alle 19.30 ora italiana. Alle 20:00,ha pubblicato un aggiornamento secondo cui, l’API e il generatore di video Sora stanno «attualmente sperimentando alti tassi di errore». Non si ha idea per quando verrà ripristinato il servizio. Conviene tener monitorate le pagine social e sito di. Gli ultimici furono a inizio mese, quando, durante il rilascio di Sora per gli abbonati, entrambi gli strumenti crollarono per alcune ore.