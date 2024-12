Lanazione.it - Chiozza, scoppia un incendio nel bosco nella notte

Leggi su Lanazione.it

(Lucca), 26 dicembre 2024 -impegnativa in provincia di Lucca per i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento di un rogofrazione di, nel comune di Castiglione Garfagnana. L’è divampato nel. Erano le ore 21:45 circa quando i vigili del fuoco del comando di Lucca e del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana sono intervenuti, impegnati nell’estinguere le fiamme anche con l’ausilio delle autobotti. È stato un intervento impegnativo, anche per le rigide temperature in montagna. Non sono ancora chiare le cause che sono all’origine dell’, che ha tenuto impegnato le squadre fino alle 2 di. L'intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha permesso il contenimento dell'e il suo spegnimento.Maurizio Costanzo