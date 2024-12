Ilfoglio.it - Che cosa sappiamo dell'aereo precipitato in Kazakistan

Nel giorno di Natale un Embraer 190'Azerbaijan Airlines, partito da Baku e diretto a Grozny, in Cecenia, ènei pressi di Aktau, in, sulle rive del Mar Caspio. A bordo c'erano 67 persone: 62 passeggeri e 5 membri'equipaggio. Il bilancio'incidente è tragico, con 38 vittime e 29 sopravvissuti, tra cui tre bambini. Le cause'incidente sono ancora oggetto di indagine. Inizialmente, si è ipotizzato che il velivolo avesse subito un "bird strike", ossia una collisione con uno stormo di uccelli, che avrebbe costretto l'equipaggio a deviare la rotta verso l'aeroporto di Aktau per un atterraggio di emergenza. Ma nel corsoe ore successive sono emerse altre ipotesi, tra cui un possibile dirottamento e il coinvolgimentoa difesa aerea russa, che potrebbe aver scambiato il velivolo per un drone ostile.