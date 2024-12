Justcalcio.com - CdS – cosa ha detto Fabregas sull’ex Everton

2024-12-26 11:42:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport:Qual è l’ultima squadra con la quale ha giocato Dele AlliDalla mixed zone dello stadio Sinigaglia,aveva chiarito che Dele Alli si sarebbe allenato con il Como “solo per ritrovare la forma”, ma lo valuterà. Il fantasista inglese, che il prossimo 11 aprile compirà 29 anni, ha giocato la sua ultima partita in ordine cronologico nel febbraio 2023 con la maglia del Besiktas. Infortuni, un intervento chirurgico all’inguine e una breve esperienza con la maglia dei Toffies, conclusa lo scorso luglio con uno svincolo dopo non aver collezionato nessuna presenza, rappresentano il suo passato più recente. Se per lui le porte della Serie A stanno per spalancarsi lo si scoprirà presto.