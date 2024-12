Baritoday.it - Capodanno in piazza a Bari, scatta il 'piano sicurezza': "Interventi per prevenire pericoli"

Leggi su Baritoday.it

L'amministrazione comunale diha predisposto un '' per la grande festa di. Il prossimo 31 dicembre l’amministrazione comunale, in collaborazione con Radio Norba, insieme a Regione Puglia e Pugliapromozione, ha organizzato uno spettacolo per trascorrere l’ultima notte.