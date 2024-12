Iltempo.it - Caos senza fine in Corea: impeachment pure per il presidente ad interim

L'opposizione delladel Sud ha riferito di aver presentato una mozione dianche contro ilin carica Han Duck-soo, dopo che si è rifiutato di nominare i giudici della Corte costituzionale per completare il processo di rimozione del suo predecessore dall'incarico. «Abbiamo presentato la mozione appena prima della sessione plenaria e la riferiremo oggi», ha detto il parlamentare Park Sung-joon ai giornalisti all'Assemblea nazionale. «La metteremo ai voti domani». È totale quindi l'incertezza politica nel Paese: se Han venisse messo sotto accusa dal parlamento, secondo la legge sudna, il prossimo in lizza per guidare il governo in qualità diadsarebbe il ministro delle Finanze. Il Partito Democratico (DP), che ha la maggioranza in parlamento, ha preso questa decisione dopo che Han ha rinviato l'approvazione della legge per avviare un'indagine speciale sul fallito tentativo delYoon Suk Yeol di imporre la legge marziale.