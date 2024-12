Leccotoday.it - Cane precipita in zona Belvedere: recuperato senza vita

Purtroppo non c'è stato scampo per unto oggi dal Monte Coltiglione. L'allarme è scattato alle ore 12:45 di oggi, giorno di Santo Stefano. I vigili del fuoco sono subito intervenuti tramite una squadra Speleo alpino fluviale (Saf) da Lecco e con il reparto volo al bordo del Vf drago.