Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, Oristanio obiettivo per l’attacco. Prenderà il posto in attacco di quel giocatore

Leggi su Calcionews24.com

numero uno per rinforzare ulteriormente la trequarti dei rossoblu. Le ultime novità di mercato Serve più potenza di fuoco in casa, e Giovanni Sartori sta pensando che per ildei rossoblu emiliani occorra aumentare la qualità in: aspettando anche il recupero di Cambiaghi e il salto di qualità .