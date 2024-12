Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, la decisione su Dallinga: il futuro dell’attaccante e di altri quattro giocatori

Leggi su Calcionews24.com

Sarà uninteressante quello di gennaio per ildi Vincenzo Italiano. Ecco le ultime Ilpotrebbe vedere alcuni movimenti in occasione delinvernale. Il primo che potrebbe partire ma solo in prestito è Tommaso Corazza, meno utilizzato da Italiano rispetto a quanto lo impiegava Thiago Motta. Con lui anche Pyyhtia, nei .