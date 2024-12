Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Serie A. Un turno di stop per il difensore del Lecce Guilbert

Il giudice sportivo ha anche stabilito un'ammenda di 8000 euro per il club salentino ROMA - In merito alla 17esima giornata di andata diA, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata ilfrancese delFrederic. Ammenda di 8.000 euro al. - Foto Ipa Agency