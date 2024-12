Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Roma. Ripresa a Trigoria, ancora out Cristante

I giallorossi al lavoro in vista della sfida di domenica sera contro il Milan- Dopo il riposo a Natale (l'unico giorno libero della settimana), laè tornata ad allenarsi aquesta mattina per preparare la prossima sfida esterna contro il Milan, in programma domenica sera.