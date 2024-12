Ilrestodelcarlino.it - Caduta dalla giostra a palla ad Ancona: dimessa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 26 dicembre 2024 – Una grande paura ma per fortuna conseguenze fisiche non gravi: è statadall’ospedale Torrette la ragazza di 27 anni catapultata fuori da unadel luna park in via Pertini, in centro ad. Il dramma è avvenuto ieri pomeriggio tardi, intorno alle 18: il gioco è fatto a forma di gabbia tonda. Il passeggero viene assicurato con alcuni lacci e la ‘gabbia’ poi inizia a girare. Ma qualcosa è andato storto: la 27enne di origine peruviana è stata espulsaeda terra con grande violenza. Subito soccorsa, ha trascorso una notte in ospedale durante la quale i medici ne hanno monitorato le funzioni vitali ed escluso un trauma cranico grave. Oggi le dimissioni. Intanto, laè stata chiusa e posta sotto sequestro e si sta indagando per capire come si siano potuti aprire i lacci di sicurezza: indaga la polizia locale.