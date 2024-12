Metropolitanmagazine.it - Buon Santo Stefano 2024, ecco una serie di frasi simpatiche, originali o religiose pee inviare gli auguri

Il 26 dicembre è, il giorno che la Chiesa Cattolica dedica alnoto per essere il primo martire cristiano. Si parla di questa figura negli Atti degli Apostoli: fu il primo dei sette diaconi a ricevere il compito di curarsi della distribuzione del cibo tra i primi fedeli. Secondo la religione cristiana, per l’impegno e la passione con cui si dedicò alla predicazione venne lapidato con l’accusa di blasfemia intorno all’anno 36 d.C. Per questo è ricordato come il primo a morire in nome della sua fede.La sua condanna a morte avvenne per lapidazione, e il suo sacrificio è diventato simbolo di dedizione e coraggio nella fede cristiana. Nonostante la sua morte violenta,non rinnegò mai i suoi ideali, e il suo esempio di amore e di fede continua a essere un faro di speranza per i cristiani di ogni parte del mondo.