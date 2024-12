Inter-news.it - Bucciantini: «Inter meravigliosa, tra le più belle in Europa! Grande capacità»

Leggi su Inter-news.it

nel giorno di-Como esprime un suo parere riguardo la squadra allenata da Simone Inzaghi, reduce da due grandi vittorie contro Lazio e Como. Il giornalista ne ha parlato in collegamento con gli studi di Sky Sport.SQUADRA– Marcoha parlato così in vista della sfida di oggi e non solo: «Ci sono momenti in cui l’apre il gioco e in campo e vedi una squadra di unazza che innon se ne vedono tante. Quelladi diffondersi dappertutto quando si apre il campo. Quei centrocampisti che hanno una tecnica e unadi passare il pallone in maniera veloce e preciso sui movimenti, non sui giocatori! Ma sui movimenti. Passano dove c’è il gioco, e allora la squadra arriva in fondo all’azione sempre in maniera limpida e può fare gol con tutti.