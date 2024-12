Puntomagazine.it - Boscoreale: Ha 16 anni e minaccia di suicidarsi. I carabinieri la ascoltano e la salvano

Leggi su Puntomagazine.it

. Il primo approccio con la ragazza al telefono con ie poi con la pattuglia giunta sul posto di corsa. Per lei qualche taglio ai polsiCapita, sarà puramente un caso, che le situazioni più sensibili e tragiche capitino nei giorni di festa. Succede sia per fare più rumore in una richiesta di aiuto o solo per una solitudine che in certi giorni diventa simile a un macigno.Vigilia di Natale. La centrale operativa deidella compagnia di Torre Annunziata riceve una segnalazione dal telefono Azzurro.Una ragazza con problemi psichici si trova nella stazione Eav di. Ha 16e non regge più il buio che la circonda. Vuol farla finita edi lanciarsi al passaggio del primo treno.I militari della centrale ottengono il numero di cellulare della 16enne e con il cuore in gola digitano il contatto sulla tastiera del telefono.