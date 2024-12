Fanpage.it - Bimbo si perde a Catania alla vigilia di Natale, negoziante lo nota sotto la pioggia e chiama la polizia

Leggi su Fanpage.it

Storia a lieto fine per undi 10 anni che si è perso anel giorno delladi. Il piccolo è statoto da unche lo aveva visto vagare in lacrimelaed è stato affidatoche in breve tempo lo ha riconsegnato ai familiari che nel frattempo avevano denunciato la scomparsa.