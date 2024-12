Fanpage.it - Beppe Marotta svela il luogo dove organizza i suoi appuntamenti “se devo intimorire una persona”

Leggi su Fanpage.it

è uno degli uomini più in vista del calcio italiano, il presidente dell'Interqualche 'trucco' del mestiere, come imporre il suo carisma nel faccia a faccia con qualche interlocutore e mettergli pressione: in quel caso la scelta deldell'incontro non è casuale.