Davidemaggio.it - Belen dal 1 gennaio 2025 su Real Time

Leggi su Davidemaggio.it

Ilinizia conRodriguez. Il debutto della showgirl argentina su, rinviato last minute a novembre, avverrà proprio la sera di mercoledì 1. A Capodanno appuntamento con la seconda stagione di Amore alla Prova – La Crisi del Settimo Anno.Il canale 31 tenta di sfruttare così la giornata festiva, in cui solitamente la concorrenza è inferiore e il pubblico più propenso a cambiare canale, per un esordio atteso. Anche questa volta non ci sarà una sfida ‘fratricida’ con Amadeus: se in autunno il programma diè stato rinviato ed ha evitato la sfida con La Corrida, ora è il primedi Chissà chi è, inizialmente in palinsesto al mercoledì, a spostarsi al giovedì dal 9, che succede a Giulia De Lellis, sarà affiancata dalla psicologa, psicoterapeuta e sessuologa Maria Luigia Augello.