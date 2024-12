Bresciatoday.it - Auto si schianta fuori strada: giovane donna grave al Civile

Unadi 31 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedaledi Brescia in seguito a un incidentele. La 31enne è stata trasferita nel principale nosocomio della nostra città a bordo di un'eliambulanza, in codice rosso.Lo schianto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25.