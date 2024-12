Trevisotoday.it - Auto si schianta contro un palo sul Terraglio, cinque feriti

Leggi su Trevisotoday.it

E' di, fortunatamente tutti lievi, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, 26 dicembre, a Mogliano Veneto lungo il. Un', per cause in corso di accertamento, si ètauna bordo strada, con danni molto ingenti alla vettura. Per.