al-è di nuovo gravemente malata di leucemia e i medici le hanno dato una possibilità di sopravvivenza del 50%, secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Telegraph. Ladel deposto dittatore siriano Bashar al-viene tenuta in isolamento per proteggerla da contagi, viene spiegato. Suo padre Fawaz Akhras, che si è preso cura della figlia a Mosca, viene descritto “con il cuore spezzato” da fonti in diretto contatto con la famiglia. “sta– ha detto una di queste -. Non può stare nella stessa stanza con nessuno a causa delle sue condizioni”.ha trovato asilo in Russia con ladopo essere stato destituito. La presidenza siriana aveva annunciato a maggio di quest’anno che all’allora first lady era stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta, un cancro aggressivo del midollo osseo e del sangue.