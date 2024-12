Liberoquotidiano.it - Arriva prima e apre la Porta Santa sui suoi piedi: Papa Francesco a Rebibbia, un momento storico | Video

Intorno alle ore 8.50, in leggero anticipo,ha aperto ladel Carcere nel carcere romano di. Bergoglio, a differenza di quanto accaduto all'apertura delladella Basilica di San Pietro, ha attraversato la soglia sulle proprie gambe per poi raggiungere l'altare per laMessa sulla sedia a rotelle. "Lal'ho aperta in San Pietro, ma ho voluto la secondain un carcere. Ho voluto che tutti noi avessimo la possibilità di spalancare le porte del cuore per capire che la speranza non delude, non delude mai", ha spiegato il Ponteficedi questoe dall'immenso impatto emotivo. Bergoglio aveva già varcato la soglia dinel 2019, a Pasqua, in occasione della tradizionale "lavanda dei". This morning Pope Francis opened a Holy Door in Rome'sPrison in order that even prisoners can experience the hope of this Jubilee Holy Year of Our Lord Jesus Christ 2025 pic.