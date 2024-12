Riminitoday.it - Approvato il progetto per la nuova scuola di via Panoramica a Riccione

Leggi su Riminitoday.it

A seguito della rescissione del contratto con l’impresa appaltatrice per i lavori delladi via, è statoildi fattibilità tecnico-economica per il completamento dell’opera. La realizzazione della, avviata nel 2019, aveva subito.