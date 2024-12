Alpinisti bloccati sul Gran Sasso | Dopo quattro giorni le speranze di trovarli vivi sono quasi a zero c’è solo un’unica possibilità

Leggi su Open.online

Lesi assottigliano per le operazioni di ricerca di Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48 anni, i duedi Santarcangelo di Romagna dispersi sulla cima del. «Non so fino a che punto si debba sperare, ma la speranza c’è sempre, è l’ultima a morire», ha detto il finanziere Marco Moreschini del nucleo di soccorso alpino dell’Arma dell’Aquila ai microfoni dell’emittente abruzzese Rete 8.di ricerche incessanti e difficili, una pattuglia delle Fiamme Gialle è riuscita a raggiungere la zona denominata Vallone dell’Inferno, dove domenica è stato captato l’ultimo Sos dei due. Tuttavia, il risultato è stato desolante: nessuna traccia degli uomini dispersi. I soccorritori non demordonoNonostante tutto, i soccorritori non demordono. «Speriamo abbiano trovato qualche anfratto dove ripararsi, altrimenti è impossibile sopravvivere», ha spiegato Moreschini.