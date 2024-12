Romadailynews.it - Almanacco del 26-12-2024 ore 07:30

Leggi su Romadailynews.it

del giorno mercoledì 4 dicembre Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa Santa Barbara Martire San Giovanni damasceno sacerdote e dottore della Chiesa Allora Santa Barbara È la protettrice di architetti artiglieria armaioli minatori muratori poi ieri campanari e quanti picchiano pensato una morte improvvisa si possono veramente rivolgere a Santa Barbara San Giovanni damasceno invece il protettore dei Fanciulli malati e dei pittori dicono buon onomastico allora poi nati di oggi Marisa Tomei Jeff Bridges Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi è un buon compleanno tutto per Jessica Massimo Gianfranco e Adriana auguri Adriana Mamma mia come passa il tempo qui è veramente e quindi possiamo fare anche a Maria Pia la figlia è ok Vieni sì anche i cretini auguri arrivano da Maria Pia e salutiamo Costanza Antonio Claudio e Luca il nostro Luca anche è Luca Vabbè buona giornata anche lui è passato di passaggio Così Viaggio nel tempo 12 ne facciamo 22 il 4 dicembre del 1980 Ricordiamo lo scioglimento della scioltezza dire scioglimento del gruppo dei Led Zeppelin sicuramente un ricordo della nostra musica e giornalisticamente proprio oggi ma nel 1968 viene fondato il quotidiano avvenire parlare con un’unica e autorevole voce a tutti i cattolici italiani il primo giornale primo quotidiano tanto promosso auspicato dalla Allora papà della Conferenza Episcopale Italiana ci fermiamo qui Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagniadel giorno In collaborazione con Agenzia Italia Stampa