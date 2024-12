Unlimitednews.it - 17 milioni di italiani in viaggio per le feste, spesa prevista 8 mld

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – 17diintra Natale, Capodanno ed Epifania, un milione in più rispetto alle stime di novembre. Sei su dieci resteranno entro i confini nazionali. Lacomplessivaè di oltre 8 miliardi di euro, con i valori più elevati riferiti al Capodanno che rappresenta la punta più alta del “tridente” festivo sia comemedia per persona, 390 euro, che come numero complessivo di viaggiatori, quasi 9. Sono alcuni dei dati che emergono dal focus su Natale, Capodanno ed Epifania 2025 deglidell’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con SWG. Raddoppiano, rispetto al 2022, le vacanze all’estero. In testa la Spagna, seguita da Francia e Gran Bretagna. A Capodanno, il 27% sceglierà una grande città o una città d’arte, mentre il 23% degliin partenza opterà per la montagna.