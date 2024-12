Oasport.it - Wilander avvisa Sinner: “Alcaraz giocherà gli Australian Open meglio che mai”

Leggi su Oasport.it

Matssi è prestato al classico gioco dei pronostici proposto dall’emittente Eurosport, in relazione a quelli che potrebbero essere i possibili risultati del 2025 e anche più in là nella linea temporale. L’ex tennista svedese, con 7 titoli Slam in bacheca, si è pronunciato sui temi proposti e sarà interessante capire se le sue risposte poi si rifletteranno nella realtà.si è esposto su chi vincerà più titoli Slam tra Jannike Carlosnel loro percorso agonistico: “vincerà più tornei del Grande Slam di. Un minimo di due tornei da parte dell’italiano“. Tuttavia, l’ex tennista scandinavo ha messo in guardia l’altoatesino in vista degli2025.“che mai agli“, la sua idea. È vero, infatti, che l’iberico abbia candidamente affermato di puntare moltissimo al torneo nella terra dei canguri, anche per completare il cosiddetto “Career Grand Slam”, cioè l’aver vinto almeno una volta nella propria carriera tutti i Major.