Iodonna.it - Voltandosi indietro Elodie fa un bilancio e spiega anche le sue scelte

Leggi su Iodonna.it

Milano, 21 dic. (askanews) – La musica, il cinema, la moda, se il 2024 ha segnato un anno straordinario, il 2025 disi preannuncia ancora più ambizioso, con nuovi progetti sia in ambito musicale che cinematografico. Ma soprattutto non vede l’ora di tornare per la quarta volta sarà in gara, al Festival di Sanremo con il brano “Dimenticarsi alle 7”, preludio della nuova era musicale di, che verrà esplorata nel prossimo album in uscita in primavera. Leggi› Mafia, passione ecome protagonista: su Rai 5 il film “Ti mangio il cuore” “Ho un pezzo che amo molto, che racconta due lati di me: da una parte amo la musica leggera, le grandi voci, dall’altra da quando ho 14 anni vado a ballare, la musica elettronica è un mantra, mi rilassa.