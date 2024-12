Oasport.it - Volley, Ivan Zaytsev saluta Monza: ultimo match col club brianzolo, poi Galatasaray

La notizia è riportata dalla Gazzetta dello Sport e sembrerebbe essere giunta al capolinea la storia trae la Vero. Come riportato dalla Rosea, dovrebbe concludersi domani neldi SuperLega contro Civitanova, terza giornata di ritorno della stagione regolare della Superlega 2024-2025, l’avventura dicon il.Lo Zar aveva rappresentato il fiore all’occhiello della campagna di rafforzamento della società presieduta da Alessandra Marzari, ma i risultati non soddisfacenti della squadra avrebbero portato a una deviazione lungo il percorso. La questione si pone più per le criticità legate alla formazione che alle prestazioni personali. In 10 partite effettivamente giocate,ha finora realizzato 84 punti (un ace, 13 muri), il 10% di efficienza in ricezione e il 24% in attacco.