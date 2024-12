Agrigentonotizie.it - Viale della Vittoria, i vigili sorprendono decine di auto in divieto: scattano multe

Leggi su Agrigentonotizie.it

urbani di Sciacca hanno intensificato i controlli alfacendo scattarediper posteggio in zona vietata. Molti residenti, però, protestano per la decisione del Comune di non ripristinare il senso unico di marcia che libererebbedi parcheggi.