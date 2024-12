Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2024 ore 18:15

DEL 25 DICEMBRE ORE 18.20 MATTEO BERTONCINIUN SALUTO E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI PARTE DAL RACCORDO ANULARE, QUI IL TRAFFICO E' REGOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIATRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE PRINCIPALI AUTOSTADE DELSULLA VIA APPIA CODE PER TRAFFICO TRA VIA ERCOLANO E VIA SPINABELLA VERSO IL RACCORDOCODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA VIA DEI LAGHI TRA VIA SSSONE E LA VIA APIA IN DIREZIONE DI QUEST'ULTIMAADESSO I TRENI,LA LINEAPISA PERMANE RALLENTATA A CAUSA DI UN ALBERO CADUTO SUI BINARI TRA MACCARESE E LADISPOLI.SONO STIMATI RITARDI FINO A 30 MINUTI