Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2024 ore 12 | 30

DEL 24 DICEMBRE ORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BUON NATALE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA: CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E APPIA E ALL’ALTEZZA DELLO SVINMCOLO DI BOCCEA.IN ESTRENA IL TRAFFICO è RALLENTATO CON CODE TRA LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.È ON LINE LA NUOVA APP DI ASTRAL INFOMOBILITÀ!VI INVITIAMO A SCOPRIRE LE NUOVE FUNZIONI, SELEZIONANDO I CANALI RICEVERETE NOTIZIE IN TEMPO REALE SUI PERCORSI E ARGOMENTI CHE PREFERITE.INOLTRE È POSSIBILE PIANIFICARE IL VOSTRO VIAGGIO CON TUTTE LE SOLUZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E DICAPITALE.L’APP È DISPONIBILE PER ANDROID E IOS, CERCATECI NEL VOSTRO STORE E AVRETE TUTTA LA MOBILITÀ DELLAA PORTATA DI MANO.