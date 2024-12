Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2024 ore 11:30

DEL 24 DICEMBRE ORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BUON NATALE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIAPERTA LA STRADA REGIONALE CARPINETANA, PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER ALBERI PERICOLANTI.PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO,MODIFICATI GLI ORARI DI SERVIZIO SULLE LINEE REGIONALE DELLA METRE E DELLA-CIVITACASTELLANA-VITERBO PER LE FESTIVITA CHE SI SVOLGERANNO NEI PROSSIMI GIORNI, PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONE SUGLI ORARI DI SERVIZIO DI TALI LINEE POTETE VISITARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.ITÈ ON LINE LA NUOVA APP DI ASTRAL INFOMOBILITÀ!VI INVITIAMO A SCOPRIRE LE NUOVE FUNZIONI, SELEZIONANDO I CANALI RICEVERETE NOTIZIE IN TEMPO REALE SUI PERCORSI E ARGOMENTI CHE PREFERITE.INOLTRE È POSSIBILE PIANIFICARE IL VOSTRO VIAGGIO CON TUTTE LE SOLUZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E DICAPITALE.