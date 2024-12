Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2024 ore 08:45

DEL 24 DICEMBRE ORE 08.20 ERICA TERENZIUN SALUTO E BUON NATALE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRDE DELLAMA VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE:CHIUSA LA CRISTOFORO COLOMBO ED ENTRAMBE LE CORSIE LATERALI TRA PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO E VIALE DLLA VILLA DI PLINIO.CHIUSA ANCHE VIALE DELLA VILLA DI PLINIO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEI PESCATORI.CI SPOSTIAMO NEI PRESSI DI MONTELANICO DOVE è CHIUSA LA REGIONALE 609 CARPINETANA PER ALBERO PERICOLANTE DAL KM 10+800 AL 10+900È ON LINE LA NUOVA APP DI ASTRAL INFOMOBILITÀ!VI INVITIAMO A SCOPRIRE LE NUOVE FUNZIONI, SELEZIONANDO I CANALI RICEVERETE NOTIZIE IN TEMPO REALE SUI PERCORSI E ARGOMENTI CHE PREFERITE.INOLTRE È POSSIBILE PIANIFICARE IL VOSTRO VIAGGIO CON TUTTE LE SOLUZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E DICAPITALE.