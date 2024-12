Bergamonews.it - Venerdì l’addio a Maria Caterina Colosio, precipitata sul Resegone

Sono stati fissati27 dicembre i funerali di, la 58enne di Adrara San Martino partita lunedì per un’escursione pre-natalizia con gli amici e morta sul versante lecchese del, dove èper oltre 150 metri lungo un sentiero ghiacciato.La donna, madre di due figlie, si era trasferita nel paese dell’Alto Sebino con il marito. Qui aveva gestito anche una ferramenta. Chiusa l’attività, negli ultimi anni si era dedicata alla famiglia e alla passione per la montagna, coltivata a partire dal post pandemia.Lunedì,era in compagnia di un gruppo di amici. La caduta è avvenuta nella zona della ferrata De Franco, tra Pian Serada e la crestina che conduce al rifugio Azzoni. Sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso alpino e l’elisoccorso di Como, ma per la 58enne non c’è stato nulla da fare: i soccorritori, ostacolati anche dal forte vento, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.