Lapresse.it - Usa, nasce ‘Saunable’: la sauna a legna su ruote

Leggi su Lapresse.it

Un cittadino statunitense ha avuto una brillante idea per un nuovo modo di rilassarsi. Ed Kranz e sua moglie Colleen sono i proprietari di ‘ble‘, “un’esperienza disu”. La coppia ha allestito la propriamobile accanto a una spiaggia ghiacciata nel Lebanon Hills Regional Park di Eagan, in Minnesota. Una delle pratiche maggiormente consigliate è quella di restare circa 8-12 minuti nellaa 85°C, per poi uscire all’aria aperta e gelida, ripetendo il processo altre tre o quattro volte. “Quando si è al caldo la frequenza cardiaca si alza. Quando si esce, diminuisce e, dopo un giro di, si dorme come un bambino”, ha spiegato Ed Kranz. Gli immigrati finlandesi portarono le saune in Minnesota nel 1880, la cui popolarità è aumentata in seguito alla pandemia di COVID-19.