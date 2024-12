Oasport.it - United Cup 2025: tutti i partecipanti ATP e WTA

Inizierà tra meno di due giorni, nella notte italiana tra giovedì 26 e venerdì 27 dicembre, la stagionedel tennis, che come di consueto sarà dato in Australia, con il via della nuova edizione dellaCup. La manifestazione, infatti, è in programma fino a domenica 5 gennaiotra Perth e Sydney.Nella prima fase a gironi le 18 Nazioni saranno suddivise in sei gironi da tre, equamente divisi tra le due sedi di gioco. In ogni città le prime classificate e la migliore seconda disputeranno i quarti di finale, mentre si giocheranno a Sydney sia le semifinali che la finale.Sulla medesima falsariga di quanto visto in Davis Cup ed in Billie Jean King Cup, ciascuna sfida sarà caratterizzata da tre incontri, ovvero un singolare maschile, un singolare femminile ed un doppio misto, che nella prima fase, per motivi di classifica, si giocherà anche a risultato acquisito.