Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-12-2024 ore 18:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Buon Natale a tutti i nostri ascoltatori essere in apertura Natale sotto le bombe in Ucraina Kiev denuncia un massiccio attacco aereo con missile droni da parte della Russia in tutto il paese diverse citano imposto blackout di emergenza durante l’attacco aeronautica militare per i pidocchi Bombardieri strategici russi si sono alzati in volo durante la notte un certo numero di mensilità così erano stati lanciati dal Mar Nero inizio dell’energia dichiarato che Mosca ha bombardato sutura energetiche unisci le due bianche sorvolato il batterio moldavo e rumeno secondo quanto scrive il ministro degli Esteri ucraino tutti i social per il secondo anno consecutivo in Ucraina il Natale si festeggia il 25 dicembre come nel mondo occidentale non più il 7 gennaio come nel calendario Giuliano seguito invece della chiesa ortodossa russa teniamo in Italia ha iniziato ieri sera e Giubileo Papa Francesco ha aperto la porta Santa della Basilica di San Pietro varcando il simbolo del perdono in sedia a rotelle all’ACI era presente anche la premier Giorgia Meloni la speranza incompatibile con il quieto vivere di chi non alza la voce contro le ingiustizie ha detto Bergoglio nell’omelia della messa di Natale con particolare riferimento alle Guerre in corso oggi in piazza cambiato migliaia di persone per la celebrazione del Natale la cronaca di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la provinciale 30 tra San Severo e Torremaggiore nel foggiano per caso in corso di accertamento si è scontrata con un ambulanza che stava portando in ospedale a San Severo una donna ferita in casa dall’ esplosione di un petardo E durante l’infarto è deceduto il passeggero dell’auto un cittadino bulgaro ferito in modo lieve in conducente del mezzo anche lui vero che un incidente mortale sul lavoro ieri a Milano la vittima un operaio 52enne dell’ansa la società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città Como sarebbe rimasto schiacciato tra un mezzo della gente un’auto parcheggiata all’interno di un impianto in via Zama azienda assicurato massima collaborazione per stabilire le cause di quanto accaduto chiusura Le feste sono 17 milioni di Italiani che si metteranno in viaggio O questi sono già messi in viaggio secondo.