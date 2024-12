Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-12-2024 ore 08:10

dailynews radiogiornale Corona buona giornata Tantissimi auguri di buon natale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Papa Francesco aperto la porta Santa dando ufficialmente inizia l’anno del Giubileo della speranza il pontefice dopo le formule preghiere previste si è avvicinato la porta filare l’ultima a destra delle cinque porte di bronzo che danno accesso alla Basilica di San Pietro e i battenti di bronzo sono stati aperti alla cerimonia era presente anche il premier Giorgia Meloni con il sindaco diRoberto Gualtieri è il dente della regione Lazio Francesco Rocca oltre 30 mila i fedeli presenti nella Basilica in piazza è lungo via della Conciliazione imponenti le misure di sicurezza Ed ora la cronaca gli 11 operatori del soccorso alpino intervenuti per i tentativi di recupero degli alpinisti dispersi sul Gran Sasso sono bloccati presso una struttura ricettiva di Campo Imperatore a causa di tempo La situazione è stata determinata inizialmente da un guasto alla funivia che collega a Fonte Cerreto a Campo Imperatore aggravata poi dalle forti raffiche di vento che impediscono il ripristino del servizio degli operatori del soccorso alpino si trovano anche 8 lavoratori dello Stello e della funivia le condizioni meteo tutt’ora avverto non permettono nella ripresa delle ricerche nella discesa a Valle del gruppo che potrebbe rimanere bloccato in posta a circa 2100 metri di altitudine fino a miglioramento delle condizioni atmosferiche lo riferisce sui social del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico voltiamo la pagina un escursionista aperto la vita travolto da una valanga Passo Stalle in Alto Adige L’uomo con alcuni compagni era salito a piedi lungo il facile Sentiero che porta al valico Italo austriaco 2500 metri di quota sopra la Val Pusteria il gruppo era praticamente arrivato in quota quando attraverso un canalone si è staccata la slavina di piccole dimensioni Che ha travolto è sepolto l’uomo l’alpinista Probabilmente perché porzione non era particolarmente difficile non era munito dell’arma l’apparecchio elettronico per la localizzazione così soccorritori hanno dovuto utilizzare le tonné la vittima e un turista tedesco di 54 un uomo di 52 anni è deceduto invece a Milano in un impianto della a la società che gestisce la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani della città secondo una prima ricostruzione sarebbe rimasto schiacciato dal suo cammino un’autovettura sul posto i soccorritori del 118 la polizia e i vigili del fuoco l’uomo era residente a Cernusco sul Naviglio andiamo ora Per quanto riguarda l’estero si tinge di giallo La sparizione della nave Cargo Rust Aosta Maio inviata da Mosca per evacuare armi equipaggiamenti della ha subito un guasto al tubo del carburante del motore principale è affondata al largo della Spagna secondo alcune fonti non confermate l’incidente sarebbe stato causato da un’esplosione a bordo con il conseguente affondamento delle imbarcazioni almeno due marinai risultano dispersi l’intelligence militare ucraina a cui parla da parte sua di una nave mercantile russa Sparta inviate Xperia che si trovava la deriva vicino alla costa del Portogallo e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia e a voi gli auguri di buon Natale In collaborazione con Agenzia Italia Stampa