Ultime Notizie Roma del 25-12-2024 ore 07 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il governo avanti sull’Albania L’Europa è con noi ieri in riunione a Palazzo Chigi sui trasferimenti Dei migranti nei centri andremo avanti per contrattare i trafficanti di esseri umani ha detto tajani il vertice prestito dalla meloni Ha ribadito la ferma intenzione di continuare a lavorare insieme ai partner europei e in linea con le conclusioni dello scorso Consiglio Europeo sulle soluzioni innovative al fenomeno migratorio finale sulla manovra in Parlamento col tetto blindato il Senato e camera l’okay definitivo il 28 dicembre le opposizioni attaccano il metodo con cui si procede all’esame della legge di bilancio definito un monocameralismo di fatto ieri la Commissione Europea ha versato solo Italia La Sesta rata del PNR pari 8,7 miliardi di euro avviato dal Consiglio dei Ministri l’iter per la nomina di carbone al direttore dell’agenzia Entrate governo per Natale dopo 10 giorni di trattative in salita è stata annunciata la squadra dei ministri di Byron che ti ho detto fiero di un collettivo di esperienza per riconciliare ripristinare la fine di tutti i francesi comizio dell’ultradestra ieri a magdeburgo l’attacco va il mercatino di Natale non sarebbe stato possibile senza un immigrazione incontrollata Qualcosa deve cambiare in Germania la F di maltempo su tutta l’Italia sferzata dal vento oggi allerta Gialla in 9 regioni al centro e al sud Abruzzo Basilicata Calabria Lazio Marche Molise Puglia Sicilia Umbria ieri una donna è morto un’altra rimasta ferita per la caduta di un albero in un parco diricerca è sospesa in notte in quota per i soccorritori al lavoro per raggiungere i due alpinisti spagnoli Bloccati con un canalone sul Gran Sasso il Giubileo è arrivato questa sera Papa Francesco aprire la porta Santa della Basilica di San Pietro dando ufficialmente il via all’anno santo sarà presente anche la meloni sul pontefice celebrare la messa di Natale di ieri l’inaugurazione di piazza Pia la premier ha parlato di metodo Giubileo per ricordare che le cose in Italia si possono fare Bene e velocemente lo portano i posticipi della Diciassettesima giornata della Serie A di calcio vince ancora l’Inter che batte 20 il Como a San Siro e consolida il terzo posto in classifica capocasale invece per la Fiorentina battuta 21 di rimonta all’Udinese si tornerà in campo il 28 dicembre con la capolista Atalanta in casa della Lazio e noi per il momento ci fermiamo Quindi buon proseguimento discorso restate con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa