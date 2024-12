Ucraina-Russia la nuova strategia di Putin | cambia la tattica di Mosca

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Vladimirladellanella guerra contro l'. Nel conflitto in corso da oltre 1000 giorni, con l'imminente arrivo di Donald Trump sulla scena,modifica il proprio approccio nella zona più calda delle operazioni, nel Donetsk. E' l'Institute for the study of war (Isw), il think tank statunitense che monitora .