Liberoquotidiano.it - Trump: "TikTok? Forse dobbiamo tenercelo per un po'"

Donald, parlando ai suoi sostenitori all'AmericaFest 2024, a Phoenix, ha detto che "dovrà iniziare a pensare a" e che "tenerlo in giro per un po'". Il neo presidente degli Stati Uniti si riferiva ai numeri registrati dalla sua campagna elettorale che proprio sulla piattaforma social cinese, a detta del tycoon, ha ottenuto miliardi e miliardi di visualizzazioni. Il politico repubblicano quindi vorrebbe impedire il blocco dell'app nel Paese. Una legge federale statunitense promulgata ad aprile aveva fissato al 19 gennaio il termine ultimo per la vendita dida parte della società madre di Pechino, pena il divieto di accesso agli Stati Uniti. Il mese prossimo la Corte Suprema discuterà della costituzionalità della norma.